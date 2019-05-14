شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الدولية الحكومية بالتجمع تطالب أولياء الأمور بسداد أقساط العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المدرسة الدولية الحكومية التابعة للتربية والتعليم، بالتجمع الخامس، أنه يمكن لأولياء الأمور سداد مصروفات المدرسة للعام الدراسى 2019-2020 على قسطين طبقا للمواعيد المحددة.

وأوضحت إدارة المدرسة، أن القسط الأول 60 % من إجمالى المصروفات يبدأ سداده من يوم 15-5-2019 إلى يوم 5-6- 2019 م، والقسط الثانى باقى المبلغ من يوم 15-12-2019 إلى يوم 12- 1 -2020.

وأشارت المدرسة، إلى أن سداد المصروفات يشمل دفعة الطلاب الملتحقين بالمدرسة خلال العام الدراسى الحالى 2018 - 2019..

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الجدير بالذكر أن المدرسة الدولية الحكومية بالتجمع الخامس هى مدرسة حكومية تمنح شهادة البكالوريا الدولية حيث تم افتتاح عدة مدارس حكومية تمنح شهادات دولية بأسعار مناسبة لأولياء الأمور لمنافسة المدارس الدولية الخاصة وتخفيف العبء منوعة أولياء الأمور.

وتمنح المدرسة الدولية الحكومية تعليم متميز يلاقى قبولا لدى أولياء الأمور.

وتوجد أكثر من مدرسة دولية حكومية تعمل منذ 2014 منها المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد وأخرى بالمعراج بمنطقة المعادى.