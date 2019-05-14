شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حادث مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبر الخيمة × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الوحدة العربية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، واقعة قتل القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس على يد "فراش" بالكنيسة، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الواقعة وتطوراتها فى 11 معلومة. 1- المتهم بالقتل يدعى كمال شوقي، 54 سنة مقيم منطقة أم بيومى دائرة القسم ويعمل خادم بالكنيسة "قاتل كاهن الكنيسة" 2- تم ارتكاب الجريمة بعد انتهاء القس "مقار سعد" للدرس الدينى بالكنيسة فى الساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين. 3- يعمل كمال شوقى منذ 6 سنوات هو وزوجته بالكنسية. 4- الواقعة تمت لوجود خلافات سابقة بين الكاهن والمتهم، بحسب التحقيقات الأولية، حول تراجع القس مقار عن وعوده لخادم الكنيسة بمساعدته ماديا فى زواج بنات الأخير. 5- قتل "القس مقار سعد" داخل مكتبة الكنيسة. Advertisements 6- السلاح المستخدم هو "طبنجة" غير مرخصة 7- تم تصويب 3 طلقات نارية على رأس الكاهن. 8- حصل المتهم على السلاح من شخص - لا يعلم بيانته - وذلك قبل ارتكاب الواقعة بيومين. 9- قام المتهم بإخفاء السلاح داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس. 10- النيابة تستدعى شهود العيان من العاملين بمكتبة الكنيسة، لاستجوابهم. 11ـ النيابة تقرر حبس القاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات

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