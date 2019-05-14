شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم أمين شرطة أعاد 50 الف لمواطن فى الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية امين شرطة اعاد 50 الف لمواطن بالحسين ، وذلك أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسينى بشارع الأزهر، عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه، فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة للتوصل لمالك المبلغ هذا وقد وجه وزير الداخلية بمكافأة أمين الشرطة تقديراً لأمانته وكفاءته فى العمل.

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