شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية نجاحا مبهرا بين المصريين فى جميع المحافظات، مما كان له أثر كبير فى توفير الكشف والعلاج لملايين المصريين بالمجان. "الخليج 365" يستعرض أهم نتائج مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية:- 1ـ شملت الحملة 27 محافظة بالجمهورية . 2ـ فحصت 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات. 3ـ تم فحص 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية فقط . 4ـ فحص 10.7 مليون طالب فى كل المراحل التعليمية Advertisements - للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة 5ـ 24 ألف شخص أجنبى حصلوا على جميع خدمات الحملة 6ـ تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية للاستمرار فى الكشف على المواطنين. 7ـ تقديم خدمات الحملة لغير المصريين يستمر حتى 31 أغسطس 2019 8ـ يستمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر 2019 9ـ توفير 41 نقطة مسح بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج. 10ـ اكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سى 11ـ تم صرف علاج فيروس سى لــ 900 ألف مواطن مصرى حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.