صور.. حملات للقضاء على الإشغالات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملات للقضاء على الإشغالات ورفع الإعلانات المخالفة من المحور المركزى والمحور المركزى أمام الحى الثانى، وستستمر الحملات تباعا لإزالة المخالفات والاشغالات لتشمل المدينة بأكملها.
وشدد رئيس جهاز المدينة على أنه لا تهاون فى إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.
وتأتى هذه فى إطار حرص جهاز مدينة السادس من أكتوبر على القضاء على ملامح العشوائية فى المدينة من اشغالات- باعة جائلين- مخلفات-اعلانات بالمخالفة - حيث يتم تنفيذ حملات يوميا أيضا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومصادرة جميع المتعلقات الخاصة بهم .
حملات للقضاء على الإشغالات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (6)
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