محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عددًا من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الإيطالية خلال العام 2019- 2020 تتراوح مدتها بين 3، 6، 9 أشهر، في إطار البرنامج التنفيذي الموقع بين مصر وإيطاليا.
وأشار قطاع البعثات، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن آخر موعد للتقدم 30 مايو الحالي.
وللتعرف على التفاصيل وشروط التقدم والمجالات المتاحة في المنح.. اضغط هنا
وأضاف القطاع، أن من المقرر عقد أول اجتماع للجنة المصرية الإيطالية المشتركة لاختيار الفائزين بالمنح في 23 يونيو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثات: منح دراسية من الحكومة الإيطالية للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.