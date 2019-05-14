البعثات: منح دراسية من الحكومة الإيطالية للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عددًا من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الإيطالية خلال العام 2019- 2020 تتراوح مدتها بين 3، 6، 9 أشهر، في إطار البرنامج التنفيذي الموقع بين مصر وإيطاليا.

وأشار قطاع البعثات، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن آخر موعد للتقدم 30 مايو الحالي.

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وأضاف القطاع، أن من المقرر عقد أول اجتماع للجنة المصرية الإيطالية المشتركة لاختيار الفائزين بالمنح في 23 يونيو 2019.