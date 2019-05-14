محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: ​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 110، الصادر بتاريخ، اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، رقم 349 لسنة 2019، باعتماد تعديل وتخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 17 بمساحة 24.57 فدان، بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لشركة النصر للإسكان والتعمير؛ لإقامة مشروع عمراني متكامل "عمارات"، والسابق صدور قرار وزاري لها برقم 439 في 31 أغسطس 2015. وإلى نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الإسكان" تعتمد قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني بحدائق أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.