"محافظة القاهرة" تخصص 1020 مترًا لإقامة مقر لحي التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: ​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 110، الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، قرار محافظة القاهرة رقم 9192 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض أملاك المحافظة، المقام عليها مبنى حي التبين القديم والجزء الملاصق له، والكائن بشارع التوحيد، خلف سور مركز شباب التبين، بمسطح نحو 1020 مترًا مربعًا تقريبًا، لصالح حي التبين؛ لإقامة مقر لحي التبين، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة. وإلى نص القرار:

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