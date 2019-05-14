طلب إحاطة بشأن إهمال المساجد الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ بشأن وجود حالة من الإهمال الجسيم بعدد من المساجد التاريخية والأثرية، بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال "فواد" في طلب الإحاطة، إن هناك العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من المواطنين، فيما يتعلق بوجود إهمال جسيم بعدد من المساجد الأثرية والتاريخية الكبرى في مصر، مضيفا أن من بين هذه المساجد على سبيل المثال لا الحصر، مسجد سيدنا الحسين، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيد أحمد البدوي.

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وأوضح "فؤاد" أن تلك المساجد وغيرها الكثير من المساجد الكبرى، التي تعتبر العمود الفقري للتراث الإسلامي بمصر، تعاني من عدم وجود الاهتمام الكافي سواء من النواحي الجمالية، كنظافة المساجد ومرافقها، والاهتمام بالأضرحة والمقامات الكائنة في عدد منها، أو من النواحي الحضارية والأمنية، حيث تنتشر على جوانب هذه المساجد، بل وامتدت داخلها، ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين، مما تسبب في حدوث العديد من الجرائم والمخالفات التي تسيء لهيبة وحضارة ذلك الصرح المقدس.

وأشار "فؤاد" إلى أن هذه المشكلات ظهرت جليا مع حلول شهر رمضان المعظم، ومع زيادة أعداد المصلين والزائرين من السياح والأجانب، الذين يرتادوا تلك المساجد كوجهة سياحية لهم، باعتبارها من الأثر الإسلامي العريق.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية من أجل معالجة تلك المشكلات بشكل جذري في أقرب وقت ممكن.