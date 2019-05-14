مصر للطيران وبوينج العالمية تحتفلان برمضان في "النور والأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

زار وفد من موظفي مصر للطيران وشركة بوينج، جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بالقاهرة، في إطار العمل التطوعي والخيري والمسئولية المجتمعية التي تضعها مصر للطيران على قمة أولوياتها، وتعاونت الشركتان من أجل تقديم هدايا رمزية وصناديق رمضانية للسيدات وأطفالهن في الجمعية.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تعود علاقتنا مع شركة بوينج إلى عقود عديدة، ونحن سعداء بالتعاون معهم في هذا النشاط التطوعي الذي يسهم في رسم البسمة على وجوه الكثير من السيدات بالنور والأمل وأسرهم خلال هذا الشهر المبارك.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، قال برنارد دَن، رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تملي علينا مسؤوليتنا أن نرد الجميل للمجتمع بأكبر قدر ممكن، وأن يبادر موظفونا في كل فرصة للمشاركة في العمل الخيري التطوعي، وتعد مصر سوقًا مهمًا لشركة بوينج ونحن ملتزمون بنجاحها على كافة المستويات، بدءًا بمجتمعها".

جدير بالذكر أن مصر للطيران وبوينج مستمرتان في نشاطهما التطوعي خلال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، وزاروا على مدار العامين الماضيين قسم الأطفال بمستشفى قصر العيني واحتفلوا مع الأطفال المرضى بتوزيع الهدايا عليهم.