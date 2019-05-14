"المهن التعليمية" تعلن موعد صرف معاشات ورثة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، صرف معاشات ورثة المعلمين، غدًا الأربعاء.
وبحسب بيان صحفي، فإن النقابة نسقت خلال الأيام الماضية مع بنك الإسكان والتعمير؛ للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك؛ لصرف المعاشات للورثة المستحقين، وجرى تشكيل لجنة متابعة لمواجهة أي أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.
وناشدت النقابة العامة للمعلمين، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالإعلان عن مواعيد الصرف في مكان بارز وواضح بمقراتهم؛ تخفيفًا وتسهيلًا على مستحقي صرف المعاشات من ورثة المعلمين.
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