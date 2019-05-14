الضبعة أفضل ثاني مشروع نووي بمعرض "إكسبو" في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اختيار مشروع الضبعة النووى أحد أفضل ٣ مشروعات نووية من حيث الانطلاقة على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووي في العالم "روساتوم إكسبو ٢٠١٩" الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص.

وحسب على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على "فيسبوك"، الثلاثاء، أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذي يجرى تنفيذ مشروع الضبعة به معتبرين أن ما يحدث في مشروع الضبعة إنجاز كبير في هذا المجال.

قدمت ـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسالة شكر وتقدير للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كان مفادها:

"بمزيد من الامتنان والتقدير نتقدم للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر والتقدير على جهودهم المميزة في انجاز الأعمال المنوطين بها والتي كان لها الأثر الإيجابي المميز في حصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وكلنا ثقة في استمرار جهودكم المخلصة التي بذلت وتبذل في سبيل إنجاز المشروع القومي المصري ـ مشروع المحطة النووية بالضبعة "

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وأعربت الوزارة عن امتنانها وسرورها من هذا الإنجاز الذي نجح القطاع في تحقيقه، مؤكدة أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة .

وأكدت الوزارة أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع .

وأكدت على التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة بالإضافة إلى الوقود الأحفورى التقليدى الوقود النووى والفحم النظيف والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تكليلاً للجهود المبذولة والإنجازات المحققة فى خطوات تنفيذ المشروع النووي المصري طبقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا والمواصفات القياسية ووفقاً للبرنامج الزمنى المعد لذلك، وبعد حصول المشروع النووي على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

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