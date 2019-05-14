سقوط إخصائي حاسبات أدارة وكراً لتزوير المحررات الرسمية والعقود العمل بالخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، أخصائي حاسبات لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية في المنيا.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام اخصائي حاسبات آلية- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا؛ بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات الدولة وممهورة بأختام شعار الجمهورية (المزور ) وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن المنيا تم استهدافه وضبط بحوزته على إقرار خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، 2 جواز سفر بإسمي شخصين، مبلغ مالي قدرة 5900جنيه، هاتف محمول محمل عليه العديد من المستندات وعقود العمل المزورة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته.

وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المستندات وعقود العمل المزورة "اسكنر"، طابعة ألوان، فلاشه محملة بالمستندات منسوب صدورها للجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمضبوطات بقصد الاستفادة المادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.