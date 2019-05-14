المشدد 10 سنوات لموظف بجهاز شئون البيئة لاختلاسه نحو 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أخصائي شئون مالية بجهاز شئون البيئة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه باختلاس 3 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام المتهم "محمد. ر" أخصائي شئون مالية ثان بجهاز شئون البيئة بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل "محصل خزينة صندوق حماية البيئة" باختلاس مبلغا ماليا قدره 2 مليون و786 ألف جنيه والمُسلَّم اليه بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيل المبلغ المالي ولم يقم بتوريده الي حساب جهة عمله قاصدا من ذلك التحصل عليه لنفسه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة ثانية وهي التزوير في محرر رسمي ارتبطت بالجريمة الأولى، بأنه امتنع عن إثبات تحصله على المبلغ المالي في الدفتر المعد لذلك.