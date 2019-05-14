تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه بتهمة التهرب الضريبي لـ17 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل معارضة المطرب تامر عاشور على حكم حبسه حبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، لجلسة 17 يونيو، لتقديم الفنان ما يفيد التصالح.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183.269 ألف، من عامي 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".