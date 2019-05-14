اختلسا 52 ألف جنيه.. تفاصيل ضبط موظفين اثنين بمستشفى بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفاصيل قيام موظفيّن اثنين بمستشفى ملوي العام بالمنيا باختلاس مبالغ مالية بلغت 52 ألف و670 جنيهًا من جهة عملهما.

وأكدت المعلومات قيام مدير مالي وإداري بمستشفى ملوي العام بالمنيا ومسئول دفتر بالمستشفى باختلاس مبالغ مالية بلغ إجماليها 52 ألف و670 جنيهًا من خلال قيام الأول بصرف مبالغ مالية لعدد (25) موظفًا بدون وجه حق خلال الفترة من 29/4/2017 حتى 27/3/2019 وتحرير كشوف حضور أكثر من المدونة بالدفاتر.

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وترتب على أفعال المتهمين صرف مبالغ مالية أكثر من المستحقة دون وجه حق وقيام الثاني بإثبات ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة، مما أضر بأموال جهة عملهما.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المختصة لفحص أعمال الوحدة التي يعمل بها المتهمان بالمستشفى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لذلك وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.