مذبحة في أسيوط.. مزارع يقتل شقيقه وأسرته.. والداخلية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل مزارع وعائلته على يد شقيقه بأسيوط، بسبب الميراث، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم.

كان قسم شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغا بقيام (مزارع، مقيم بدائرة المركز)، بإطلاق أعيرة من بندقية آلية، ما أدى إلى مقتل "شقيقه 45 سنة، مزارع، وزوجته، وابنيهما، 13، 9 سنوات، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وإصابة زوجة المتهم، 37 سنة بجرح سطحي بقدمها اليسرى، وما قررته الأخيرة بارتكاب زوجها الواقعة لخلافات الميراث، وحدوث إصابتها بطريق الخطأ نتيجة إطلاقه للأعيرة النارية.

تم تكثيف التحريات وجمع معلومات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، باختباء المتهم بقرية بنى محمد بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات أُعدت عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته، بندقية آلية و2 خزنة و35 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأن السلاح المضبوط بحوزته هو المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.