أخبار مصر | وزيرة السياحة تستعرض لبعثة صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تستعرض لبعثة صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك في إطار قرض صندوق النقد

وأشادت بعثة صندوق النقد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، كما أشادوا ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذي عرضته الوزيرة والذى يعتبر نموذجا يمكن لباقى الدول الاستفادة منه.