أخبار مصر | وزير الدفاع لمقاتلي الجيش الثالث الميداني: الجيش سيظل في طليعة قوى الدولة وملكاً للشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع لمقاتلي الجيش الثالث الميداني: الجيش سيظل في طليعة قوى الدولة وملكاً للشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار، والذي يأتي في إطار سلسة لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى وقيادة شرق القناه لمكافحة الإرهاب وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة ملكاً للشعب وصاحبة المسئولية الأكبر فى حماية الأمن القومى المصرى ، مع الإستمرار في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات المتلاحقة فى مجالات التعمير والتنمية، والمضى قدماً نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة أفرعها وتخصصاتها لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

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وأثنى القائد العام على الدور الوطنى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناةلمكافحة الإرهاب فى تنفيذ كافه المهام التى توكل إليهم بدقه وكفاءة عالية وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ، مؤكداً على أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والإستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات.

ثم قام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لآدائهم واجباتهمبكل تفانى وإخلاص خلال الفترة الماضية.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.