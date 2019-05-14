أخبار مصر | القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسي، رئيـس الجمهوريـة، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440 هـ.

وجاء نصها:-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة، ببطولاتهم وتضحياتهم، وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية.

إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب.

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ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومي.

أعاد الله هذة الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات.

وكل عام وسيادتكم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440هــ.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.