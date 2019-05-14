أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة أعمال التجهيزات لمنشأت التأمين الصحي الشامل الجديد‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة أعمال التجهيزات لمنشأت التأمين الصحي الشامل الجديد‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، لمحافظة بورسعيد، للوقوف على اخر مستجدات الأعمال والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها مطلع شهر يوليو المقبل.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي أن زيارة الوزيرة اليوم ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة التنفيذ طبقاً للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيداً لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارتها بتفقد عدد من المنشآت الطبية،ومنها مستشفي بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور، ومستشفي النصر، ثم التوجه لعقد اجتماع مع الشركات المنفذة للمنشآت الطبية بقاعة اجتماعات مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضم ثلاث هيئات لإدارة المنظومة الجديدة وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحي الشامل.