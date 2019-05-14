أخبار مصر | وفدا "مصر للطيران" و"بوينج" العالمية يحتفلان برمضان في مؤسسة النور والأمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفدا "مصر للطيران" و"بوينج" العالمية يحتفلان برمضان في مؤسسة النور والأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من موظفي شركة مصر للطيران وشركة بوينج، جمعية النور والأمل؛ لرعاية الكفيفات بالقاهرة، والتي تأتي في إطار العمل التطوعي والخيري والمسئولية المجتمعية التي تضعها مصر للطيران على قمة أولوياتها، وتعاونت الشركتان من أجل تقديم هدايا رمزية وصناديق رمضانية للسيدات وأطفالهن في الجمعية.

وفي هذا السياق، قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن "تعود علاقتنا مع شركة بوينج إلى عقود عديدة، ونحن سعداء بالتعاون معهم في هذا النشاط التطوعي الذي سيسهم في رسم البسمة على وجوه الكثير من السيدات بالنور والأمل وأسرهم خلال هذا الشهر الكريم".

وأضاف برنارد دَن، رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أن "تملي علينا مسؤوليتنا أن نرد الجميل للمجتمع بأكبر قدر ممكن، وأن يبادر موظفونا في كل فرصة للمشاركة في العمل الخيري التطوعي، وتعد مصر سوقًا مهمًا لشركة بوينج ونحن ملتزمون بنجاحها على كافة المستويات، بدءً بمجتمعها".

جدير بالذكر أن مصر للطيران وبوينج مستمرتان في نشاطهما التطوعي خلال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث زاروا على مدار العامين الماضيين قسم الأطفال بمستشفى قصر العيني واحتفلوا مع الأطفال المرضى بتوزيع الهدايا عليهم.