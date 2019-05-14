مصر | عاجل.. تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه في "التهرب الضريبي" لـ17 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه في "التهرب الضريبي" لـ17 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم، تأجيل محاكمة الفنان تامر عاشور، وذلك لجلسة 17 يونيو؛ للتصالح.

كان محامي الفنان تامر عاشور تقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي . وبعد الاطلاع والتصوير كطلب الدفاع وفي نهاية الجلسة طلب محامي الفنان تامر عاشور التصالح.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني».