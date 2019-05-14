انت الان تتابع شيخ الأزهر: تودد الزوجين يجلب السعادة للأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شيخ الأزهر أحمد الطيب

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن حق التقدير والاحترام من أهم حقوق الزوج التي يجب على الزوجة أن تتنبه لها، وقد جعله الرسول طريقا مضمونا سهلا وسريعا للزوجة لدخول الجنة، واستدل على ذلك بحديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، التي لقبت بـ"سفيرة النساء"، إذ ذهبت إلى النبي وقالت له: "أنا وافدة النساء إليك، واعلم أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب، سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع به إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبالهدى الذي بعثك الله به، وإنا معشر النساء مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم".

وأضافت أسماء: "وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة، والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟".وذكر الطيب أن النبي

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