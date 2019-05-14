انت الان تتابع هل مجانية التعليم سيئة؟.. إبراهيم عيسى يجيب (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إبراهيم عيسى

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه من الخطأ أن ننسب مجانية التعليم إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحميل ما يمر به التعليم من سلبيات إلى كونه مجانيا. وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحّح، عبر راديو "نجوم إف إم"، مساء اليوم الإثنين، أن مجانية التعليم لا علاقة بها بثورة 1952، بل نصّ عليها دستور 1923 الذي ألزم التعليم في مراحله الأولى بالمجان، ثم جاءت حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا، عام 1951، وفي عهد رئاسة طه حسين لوزارة المعارف وجلعت التعليم مجانيا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

وأوضح أنه بعد ثورة 52، تسلمت قياداتها إدارة البلاد ومجانية التعليم بها قائمة، وأنه من 1961 حتى 1966 أُصدر عدد من القرارات خاصة بالتعليم منها مجانية التعليم الجامعي، الذي كان برسوم محدودة قبل ثورة يوليو 1952. وتساءل عيسى: "هل مجانية التعليم سيئة؟"، ليجيب أن التعليم في إنجلترا وألمانيا بالمجان، متابعا: