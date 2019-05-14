انت الان تتابع خطاب تحذيري من «الأعلى للإعلام» إلى أحمد السبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى المنتج أحمد السبكي، طالبه فيه بضروره تواجده أو ممثله القانوني في مقر المجلس غدًا الثلاثاء، في الثانية بعد الظهر، لبحث شكوى من مجموعة قنوات صدى البلد عن وجود نزاع على أحد المسلسلات، وذلك حتى يتسنى له إصدار قراره. وحذر الأعلى للإعلام، في خطابه، بأنه حال عدم تواجد السبكي أو الممثل القانوني، سيضطر إلى إصدار قرار بوقف عرض المسلسل لحين انتهاء التحقيق. وكان السبكي برفقته 12 شخصًا اقتحموا، مساء الإثنين الماضي، مقر موقع صدى البلد في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبدالعزيز في منطقة المهندسين.

وبرر السبكي ما قام به باتهامه "صدى البلد"، بإذاعة تفاصيل الحلقة الأولى لأحد مسلسلاته (سوبر ميرو) الذي يُعرض الآن في موسم رمضان. وبحسب مصدر داخل الموقع فإن المنتج هاجم الزملاء بألفاظ نابية، وقام مرافقوه بالتعدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين الذين حاولوا التصدي لهم. وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ