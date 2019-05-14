انت الان تتابع مدبولي يصدر قرارا بشأن مستحقات مزارعي القمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قمح - صورة أرشيفية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بسرعة صرف مستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار الموسم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، لمتابعة موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المنتج محليا أو الذي يتم استيراده، بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح.

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وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن معيط أوضح أن توفير الأموال سيكون من هيئة السلع التموينية أو البنك الزراعي المصري، وفي الوقت نفسه لا تأخير في توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من القمح.وأوضح المتحدث أن وزير التموين عرض، خطة التوريد وموقف الصوامع والبناكر