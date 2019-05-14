شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول الإفطار، الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كل الإتجاهات، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر «فيس بوك».

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثالث الميداني وقيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب.

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وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة ملكًا للشعب وصاحبة المسؤولية الأكبر في حماية الأمن القومي المصري، مع الاستمرار في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات المتلاحقة في مجالات التعمير والتنمية، والمضي قدمًا نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة أفرعها وتخصصاتها لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأثنى القائد العام على الدور الوطني لمقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بدقة وكفاءة عالية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدًا أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات.. ثم قام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديرًا لأدائهم واجباتهم بكل تفانٍ وإخلاص خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب