شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر: تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مرور رئيس جهاز مدينة بدر على الحي الخامس بالمدينة، والاستجابة الفورية لبعض شكاوى سكان الحي من قيام بعض ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي بتأجير الوحدات للعمالة، وشدد على ضرورة استكمال أعمال التنسيقات للحدائق الخارجية والداخلية بالمدينة، وكذا استكمال أعمال الإنارة للأعمدة، وإصدار التوجيهات لكل من إدارات الكهرباء والزراعة، وتنسيق المواقع والأحياء، والنظافة، بسرعة تنفيذ تلك التكليفات.

وعقد «مندور» لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وتم عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وسرعة إصدار التعليمات اللازمة لذلك.