شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظا القاهرة والجيزة يتابعون خطط مشروعات تطوير مناطق أثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير مناطق: سقارة، والفسطاط وبحيرة عين الصيرة، والمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح «الجزار» أنه تم خلال الاجتماع عرض تصميمات مشروع تطوير منطقة سقارة، والاتفاق على قيام استشاري المشروع بالبدء في إعداد الرسومات التنفيذية، تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة.

Advertisements

وأضاف وزير الإسكان أنه تم أيضاً عرض التصور الخاص بالكورنيش والممشى السياحي، المقرر إقامته حول بحيرة عين الصيرة، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية، وذلك بمشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، موضحاً أنه تم التوجيه بتنفيذ أعمال الرفع المساحي، والبدء في إعداد الرسومات التنفيذية.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوجيه بدراسة شبكة الطرق، وإعادة استخدام الأراضي، بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، كما تمت متابعة ما تم تنفيذه من خطوات فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وستكون من عوامل جذب السياح والمواطنين لمشاهدة الآثار التاريخية العريقة بهذه المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن عقد اجتماعاً مطلع الشهر الحالي مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتي المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط.