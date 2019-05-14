شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء مدرسة واحدة.. امتحانات «الأول الثانوي» بشمال سيناء ورقيًا بنظام البوكليت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الأول الثانوي على مستوى المحافظة ورقيًا بنظام البوكليت، عدا طلاب مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بالعريش سيؤدون الامتحان إلكترونيًا عن طريق التابلت.

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وأكدت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ضرورة اصطحاب الطلاب للتابلت بداية لربطه بشبكة الواي فاي بالمدرسة، بجانب شحن شريحة الاتصالات احتياطيًا والتأكد من صلاحيتها من خلال تجربتها.

وأضافت مرتجي أن أي عطل في جهاز التابلت سيُعتبر الطالب متغيبا عن الامتحان، لذا يجب التواصل فورًا بالمدرسة لحل أي مشكلة، مشددة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة وإلا سيُعتبر الامتحان لاغيًا.

وذكرت أنه يحظر خروج الطالب من اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للإجابة، مؤكدة أن طلاب المنازل والدمج سيؤدون الامتحان ورقيًا، وأن الامتحان نجاح ورسوب ولكن لن يضاف للمجموع التراكمي.