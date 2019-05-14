شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: زكاة الفطر 13 جنيهًا عن الفرد.. ويجب إخراجها قبل صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر في رمضان الجاري 1440 هجرية ـ 2019 ميلادية بمبلغ 13 جنيها كحد أدنى عن الفرد.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية- في بيان له اليوم- إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامًا ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».