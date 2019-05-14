شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن عدد 7 مناطق في مدينة العريش للصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة الكهرباء في شمال سيناء بقطع التيار الكهربي عن عدد 7 مناطق في مدينة العريش، للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه تم قطع التيار الكهربي عن مناطق بركة حليمة، مسجد النصر، الساحة الشعبية، العتلاوي، المغاربة، الشبان المسلمين، الثانوية العسكرية، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على مغذي المنطقة.

أشارت المصادر إلى إعادة التيار الكهربي بعد إجراء الصيانة اللازمة على المغذي الرئيسي للمنطقة.