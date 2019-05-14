شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوافق على الاستيلاء المؤقت على مدرسة لمدة 3 سنوات (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، على الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على مدرسة الرهاوى ت.أ، المؤجرة للإدارة التعليمية بمنشأة القناطر، وذلك للحاجة الشديدة لها.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم:

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