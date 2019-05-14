شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة للرئيس السيسى: "العاشر من رمضان" إنجاز عبقرى للشعب والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440 هـ.

جاء نصر البرقية كالتالى:

"الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة، ببطولاتهم وتضحياتهم، وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية".

وأضاف وزير الدفاع: "إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى العاشر من رمضان ، أكد قدرة شعب مصر وقواته المسلحة على القيام بالإنجاز العبقرى بكل الثقة التى تقوى على كل الصعاب.

و"رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومى، أعاد الله هذة الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيى، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1440هــ.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.