شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع النووى المصرى يحصل على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المشروع النووى المصرى لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.

وقد تم اختيار مشروع الضبعة النووى أحد أفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووى فى العالم "روساتوم إكسبو 2019" الذى عقد بمدينة سوتشى الروسية، وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التى يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذى يتم تنفيذ مشروع الضبعة به معتبرين أن ما يحدث فى مشروع الضبعة إنجاز كبير فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة .

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وأكد مسئول حكومى أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووى السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع .

كما أكد على التعاون الوثيق بين قطاعى الكهرباء والبيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 التى تتضمن تعدد مصادر الطاقة بالإضافة إلى الوقود الأحفورى التقليدى الوقود النووى والفحم النظيف والطاقة المتجددة.