شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأربعاء والخميس ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتضرب معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة يصل ذروته غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 39 لـ 40 درجة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

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كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.