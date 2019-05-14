شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. طلاب الثانوية العامة يتسلمون أرقام الجلوس من المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدارس الثانوى العام، تسليم طلاب الثانوية العامة دفعة العام الحالى 2019، بطاقات أرقام الجلوس لليوم الثانى بعد أن تسلمتها أمس الاثنين.
وناشدت المدارس طلابها، ضرورة التوجه إلى مقرها لاستلام بطاقة رقم الجلوس قبل انتهاء الشهر الجارى استعدادا للامتحانات التى تنطلق فى 8 يونيو المقبل، نظرا لدخول إجازة عيد الفطر، وحتى يمكن تلاشى أى مشكلة تتعلق بأى طالب تخص المواد التى يؤديها أو اللجنة التى يختبر فيها.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، 2019، 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو، ويؤدى قرابة 680 ألف طالب وطالبة الاختبارات موزعين على 1820 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
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