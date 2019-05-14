شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب اصطدام مينى باص بسور دائرى المرج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الثلاثاء، بسبب اصطدام مينى باص" أتوبيس" بسور الطريق الدائرى بمنطقة المرج، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نتج عن الحادث وقوع مصابين، وسط تمركز الخدمات لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بدائرى المرج بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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