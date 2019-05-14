"خارج الأولوية".. تعرف على آخر موعد للحصول على شقة بالإعلان الـ10 للإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان 15 مايو الجاري، من تحويل الحجز للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بنفس شروطه، لحاجزي الإعلان التاسع في مدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا، وكذا حاجزي الإعلان الثامن بعدد من المناطق ممن هم داخل الأولوية.

ويوضح "الخليج 365"، خطوات التحويل، وسعر ومواصفات الوحدات التي سيتم التحويل إليها، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات التحويل:

- يستمر تقديم طلبات التحويل حتى 15 مايو الجاري.

- يقدم الحاجز طلب إلى مكاتب البريد بالتحويل إلى الإعلان العاشر عن طريق تقديم إيصال مقدم جدية الحجز السابق سداده بالإعلان الثامن والتاسع.

- يتم استكمال سداد المقدم إلى 14 ألف جنيه وفقًا لشروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

أسعار الوحدات:

أسعار وحدات الإعلان التاسع كانت 184 ألف جنيه وفي الإعلان الثامن كانت 154 ألف جنيه، أما في الإعلان العاشر فوصل سعر الوحدة الـ90 مترًا إلى 225 ألف جنيه، أما الوحدات الـ75 مترًا تصل إلى 185 ألف جنيه.

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ويصل مقدم الحجز إلى 14 ألف جنيه، وزادت قيمة الدعم في الإعلان العاشر إلى 40 ألف جنيه، بدلًا من 25 ألف جنيه، كما يتم سداد 5% من ثمن الشقة عند الاستلام كوديعة صيانة.

شروط الحجز:

- يجب ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- ووصل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، على أن يكون الحد الأقصي لصافي الدخل الشهري 5700 جنيه للزوج والزوجة، و4200 جنيه للعزب.

مواصفات حدات الإعلان العاشر:

لا يوجد أي اختلاف بين وحدات الإسكان الاجتماعي في أي مدينة، لكن يوجد وحدات 90 مترًا، وأخرى 75 مترًا، وتسليمهم كامل التشطيب، وتتكون الوحدة الـ90 مترًا من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وتتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 وحدات، على أن يكون التسليم بعد 30 شهرًا من التقديم.

وتقع وحدات الإعلان العاشر في 9 مدن جديدة، هي "أكتوبر الجديدة، بدر، العبور، 15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، والغردقة".

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