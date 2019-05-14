"أمل" تطلب الخلع: "جوزي حرق بنته عشان عايزة حلويات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "أمل س." ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها، مبررة طلبها: "جوزي عنده عقدة من حلويات الأطفال وحارم بنته منها".

تروي "أمل" 31 سنة، ربة منزل، قصتها قائلة: "جمعتنا حياة زوجية غريبة، ففي بدايات الزواج علمت بصفاته غير المقبولة وهي؛ البخل المتوارث في العيلة، وحينما حملت ذهبت إلى منزلي أهلي وهناك كانت جميع طلباتي مجابة، وبمجرد عودتي إلى منزل الزوجية لم يقوم زوجي بتلبية متطلباتي، وبعد مرور فترة رزقنا الله بطفلتنا الوحيدة وعمرها الآن 4 سنوات".

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تضيف الزوجة: "تعودت على تصرفاته وبخله، لكني لم أتوقع بخله على طفلته التي لا يملك غيرها في الحياة، واندهشت عندما طلبت طفلتي بعض الأموال لجلب الحلوى، فقام زوجي بضربها وحبسها بالغرفة أكثر من ساعة، وكلما تحدثت يقوم برفع صوته عليها كي لا تفعلها ثانية".

تكمل الزوجة: "حاولت تنفيذ طلبات طفلتي أوقات خروج زوجي من المنزل، فبمجرد وصول زوجي تقوم الطفلة بالذهاب إلى غرفتها للنوم، وظل الوضع فترة طويلة حتى بلغت من العمر 4 سنوات، حينما قام بحرقها بملعقة ساخنة وترك علامة على جسدها كي لا تطلب الحلوى مرة أخرى".

تقول الزوجة: "تحدثت مع والدي عما فعله زوجي بطفلتي ورد قائلاً هتكلم معاه، لكنه وقف بجانبي لخلع زوجي عن طريق المحكمة، ولم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، وحملت رقم 4206 لسنة 2018، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها".​