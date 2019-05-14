مصر | اليوم.. محاكمة 154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة غرب القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاه وافراد ومنشآت القوات المسلحه ، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرةوالتي كانت مقيدة برقم351 لسنة 2015 حصر نيابة امن الدولة العليا والمعروفه اعلاميا بـ " لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم، وخصصت المحكمة الجلسة لإطلاع الدفاع على اوراق القضية .

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامه العليا احال المتهمين الى القضاء العسكرى .

وصرح عماد مبارك محامى 5 متهمين فى القضية بأنه تم ادراج 31 متهما لمدة 3 سنوات على القوائم الارهابية وتتمثل اثار الادراج فى المنع من السفر او ترقب الوصول لم هو بالخارج وسحب جواز السفر او الغاؤه او عدم اصداره وفقد شروط حسن السمعه اللازم لتولى الوظائف العامه والنيابية وتجميد الاموال اذا كانت تستخدم فى ممارسة النشاط الارهابى والمنع من ممارسة الانشطه الدعوية والعامه تحت اى مسمى .

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة. وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.