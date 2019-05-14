أخبار مصر | "التموين" تصدر قرارا جديدا بشأن عدادات المياه والكهرباء والغاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" تصدر قرارا جديدا بشأن عدادات المياه والكهرباء والغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 109 والصادر بتاريخ 13 مايو 2019، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 64 لسنة 2019، بشأن عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على “ختم العدادات بخاتم مستدير قطره ثمانية ملليمترات به كلمة (كهرباء – مياه – غاز) دالة على عدادات كهربائية أو مياه أو غاز، على التوالي والرقم المسلسل للمفتش أو المختبر”.