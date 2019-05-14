أخبار مصر | تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طرق إضافة المواليد
التوجه مباشرة إلى مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.
تسجيل الواليد في بطاقات التموين عن طريق النت
لمستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجد على بطاقات التموين.
بطاقة الرقم القومي الخاصة برب الأسرة.
بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المراد إضافة المواليد عليها.
شهادة ميلاد مميكنة حديثة للافراد القصر الذين تقل اعمارهم عن 18 عامًا.
بطاقة رقم قومي للافراد البالغين.
اخر إيصال كهرباء
ملاحظات هامة:
الاستمارات الخاصة بإضافة المواليد الجدد متوفرة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
في حالة وجود اي مشكلة في عملية إضافة المواليد الجدد يمكن الاتصال على رقم 19959 لحل المشكلة أو الإجابة على استفسارات المواطنين.