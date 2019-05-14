أخبار مصر | تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق الإنترنت

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بعد قرار الحكومة باتاحة الفرصة لتسجيل المواليد للاستفادة من الدعم، ومن خلال موقع دعم مصر يمكن للمواطنين تسجيل المواليد في بطاقات التموين عن طريق النت بسهولة، حرصًا منها على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وعليه فقد قرر مجلس الوزراء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من مواليد 2005 إلى 2013م، ومن المتوقع أن يصل عدد المواليد الجدد المضافين على بطاقات التموين الإلكترونية إلى 8 مليون، ومن المقرر أن يزيد الدعم إلى 85 مليار لتوفير السلع الأساسية كالسكر والأرز والزيت وتوفير سلع نقاط الخبز طبقًا للقرار الوزاري رقم 153 لعام 2015م

طرق إضافة المواليد

التوجه مباشرة إلى مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.

تسجيل الواليد في بطاقات التموين عن طريق النت

لمستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجد على بطاقات التموين.

بطاقة الرقم القومي الخاصة برب الأسرة.

بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المراد إضافة المواليد عليها.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة للافراد القصر الذين تقل اعمارهم عن 18 عامًا.

بطاقة رقم قومي للافراد البالغين.

اخر إيصال كهرباء

ملاحظات هامة:

الاستمارات الخاصة بإضافة المواليد الجدد متوفرة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

في حالة وجود اي مشكلة في عملية إضافة المواليد الجدد يمكن الاتصال على رقم 19959 لحل المشكلة أو الإجابة على استفسارات المواطنين.