شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على كيفية أداء امتحان نهاية العام الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطلاب أولى ثانوى اعرف أهم التفاصيل عن امتحانات مايو والتى تنطلق الأحد المقبل، حيث نقدم فى 10 خطوات أبرز المستجدات عن آلية دخول الامتحان وكيفية أدائه من قبل الطلاب.
1- عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان أثناء التجربة العملية التي تمت أمس 225000 طالب من مجموع 350000 محاولة.
2- امتحانات مايو سيكون الكترونيا بواسطة تصميم فنى آمن بدون انترنت.
3- امتحانات 19 مايو الأحد المقبل ستعقد فى المدارس المجهزة
4- فى حالة حدوث أى مشكلة منعزلة فى أى مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى.
5- حالة وجود مشكلة فى مدرسة فى النظام الإلكترونى سوف تلجأ المدرسة إلى الحل الورقى.
6- ما حدث أثناء تجربة منصة الامتحان لن يحدث فى امتحانات مايو الأساسية.
7- الامتحانات تحتوى على "النمط الجديد للأسئلة" والتي عرضنا نماذج منها فى شهري يناير ومارس الماضيين.
8- الأسئلة مصممة لقياس الفهم والمهارة لدى الطالب.
9- توجد نماذج استرشادية جديدة لمساعدة الطلاب على التعود عليها.
10- على طلاب أولى ثانوي التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الانسياق وراء مخاوف وصول الامتحان.
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