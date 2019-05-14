شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور على إقليمى الجيزة بعد إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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