انت الان تتابع مصر تطلب تسجيل محور روض الفرج في «جينيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد محور روض الفرج

تقدمت شركة المقاولون العرب، رسميا، بطلب لتسجيل محور روض الفرج، في موسوعة "جينيس"، ويضم المحور كوبري "تحيا مصر" أعرض كوبري ملجم في العالم، والمقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاحه قريبا. وقال أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، إن الكوبرى نقلة هندسية هامة لمصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي يمكن أن تشهد المزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، إذ أن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في مصر.

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وأوضح مقلد، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الحد الأدنى لتحطيم الرقم القياسي هو 65.235 متر، بناءً على مجموعة الشروط والأحكام، التي تحكم عملية قياس أبعاد الكوبري التي ستعتمدها "جينيس"، متمنيا أن ينجح الكوبري في تحقيق جميع الشروط وتجاوز الرقم المطلوب، ليتخطي بذلك كوبري "بورت مان" بكندا، وهو أعرض كوبري ملجم