شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر، إنه جارى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية والتى تنطلق السبت المقبل 18 مايو الجارى .
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن غرفة العمليات تتابع أى مشكلات تحدث داخل اللجان، وأيضا تتبع أى حالات نشر لأجزاء من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سير لجنة الامتحانات.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ( تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي)، 757056 طالب وطالبة، حيث أن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب/طالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقي (21864) طالب/طالبة، والزراعي (98775) طالب/طالبة، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالب /طالبة.
يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.