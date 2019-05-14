يُسجل بموسوعة "جينيس".. "الكوبري الملجم" بروض الفرج في 12 معلومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد شركة المقاولون العرب، لدخول موسوعة جنيس، بعد أن تقدمت لتسجيل "الكوبري الملجم" أو المعلق بمحور روض الفرج، كأوسع كوبري معلق في العالم.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الكوبري الملجم على النحو التالي:

1- وصلت مدة تنفيذه إلى 3 سنوات.

2- بلغت تكلفته الإجمالية 5 مليارات جنيه.

3- شارك في تنفيذ الكوبري 4 آلاف مهندس وعامل.

4- أقصى حمولة للكوبري 120 طنًا.

5- استخدم في تشييده مليون متر خرسانة و250 ألف طن حديد.

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6- استخدم في تشييده 50 ونش و27 ماكينة دق خوازيق.

7- يبلغ طوله 400 متر.

8- يبلغ عرضه 68 مترًا.

9- يتكون من اتجاهين و6 حارات في كل اتجاه.

10- يضم أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر.

11- أول كوبري معلق بأيادي مصرية 100%.

12- سيتم تسجيل الكوبري في موسوعة جينيس.​