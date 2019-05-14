بالصور- حزب الحرية يكرّم أبطال حرب أكتوبر ومعارك سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كرّم حزب الحرية على هامش حفل الإفطار، الذي نظمه مساء الاثنين، عددًا من الشخصيات الوطنية التي كان لها دورًا بارزًا في حرب أكتوبر، من بينهم اللواء يسري عمارة، والعميد مصطفى العدوي، ووالد الشهيد النقيب أحمد حجازي أول شهيد في ثورة 25 يناير.

يأتي هذا بالإضافة إلى تكريم والد الشهيد العقيد مدحت طلعت مصطفى، شهيد معركة تطهير سيناء من الإرهاب، والشيخ مرعي أبو محمود، أصغر فدائي في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى الفنان أحمد ناجي.

وشارك في الحفل اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والنائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.​